Monza, Galliani: "Volevamo fortemente Dybala, ma lui non ha mai dato aperture"

FESTIVAL DELLO SPORT - Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato durante l'evento organizzato a Trento. Il dirigente della società brianzola ha rivelato anche un interessante retroscena di calciomercato su Paulo Dybala, confermando come il club lombardo abbia provato veramente a ingaggiarlo in estate. Le sue parole: "Il giocatore che abbiamo cercato più insistentemente è stato Dybala: lo volevo fortemente al Monza, ma l'argentino non ha mai dato aperture".