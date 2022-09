Milik: "La Roma fece un'offerta più ricca rispetto alle altre, ma il Napoli rifiutò" (VIDEO)

MECZYKI - Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al portale polacco. Tra i tanti temi trattati, il centravanti ha svelato un retroscena legato alla sua parentesi al Napoli e a un possibile trasferimento alla Roma. Le sue dichiarazioni: "Ero vicino ad andare alla Juventus già in passato, ma poi i due club devono trovare l’accordo. L’accordo all’epoca non si trovò e quindi non andai lì. Il Napoli rifiutò una proposta dalla Roma, che offriva più soldi. Fu una loro decisione e io l’ho rispettata. Ora sono contento che tutto è andato per il meglio e ho avuto la chance di andare alla Juve. Per me è un grande onore giocare per un club così grande".