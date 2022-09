Martial: "Mourinho mi ha mancato di rispetto. Volevo mantenere la maglia numero 9, ma quando sono tornato mi ha assegnato la 11"

FRANCE FOOTBALL - Anthony Martial, attaccante del Manchester United, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al giornale francese. Tra i vari temi trattati, il calciatore si è soffermando anche sul suo rapporto con José Mourinho ai temi dei Red Devils. Il ventiseienne ha rivelato alcuni retroscena e ha criticato aspramente l'atteggiamento dello Special One. Queste le sue dichiarazioni: "È iniziato tutto con la storia del numero di maglia. Durante le vacanze Mourinho mi manda un messaggio per chiedermi se voglio cambiarlo per prendere l'11, spiegandomi che sarebbe fantastico perché è stato quello della leggenda Ryan Giggs. Gli dico che ho il massimo rispetto per Giggs, ma che preferisco mantenere il mio numero 9. E quando torno in club vedo la mia maglia con l'11. Mi ha mancato di rispetto fino in fondo. Ha parlato di me alla stampa, piccole frasi, un po' come aveva fatto con Karim Benzema al Real Madrid. Gli piacciono questi piccoli giochi, ma sa anche con chi lo sta facendo. Sa che allora ho 20 anni, che se dico qualcosa, sono io che passerò per il giovane che manca di rispetto. […] La seconda stagione sono stato il capocannoniere della squadra nella prima parte della stagione, poi è arrivato Alexis Sanchez e da lì non ho giocato quasi più. Quindi non ho detto niente, era inutile. Era la stagione dei Mondiali e mi è costato caro, soprattutto da quando ha vinto la Francia. Avrei dovuto esserci".