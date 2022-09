Malagò: "Noi romanisti abituati a soffrire. Non sono andato a Tirana per scaramanzia"

FESTIVAL DELLO SPORT - Tra le varie personalità presenti al Festival dello Sport, evento organizzato a Trento, c'è anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale è anche un noto tifoso della Roma. Il numero uno del comitato olimpico ha parlato ai microfoni dei cronisti anche della finale di Conference League, vinta dai giallorossi per 1-0 contro il Feyenoord. Le sue dichiarazioni: "Noi romanisti siamo abituati a soffrire. A Tirana non sono andato per scaramanzia".