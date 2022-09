Lutto per Liverani, è morta la moglie Federica: il cordoglio del Lecce

Grave lutto in famiglia per Fabio Liverani. E' venuta a mancare prematuramente la moglie Federica. I due hanno avuto due figli, Mattia e Lucrezia. Tra i primi a stringersi attorno alla famiglia del tecnico del Cagliari, il Lecce, la sua ex squadra allenata dal 2017 al 2020: "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre", queste le parole del Club.

⚫️ L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 20, 2022