Rick Karsdorp non prenderà parte alla prima trasferta europea contro il Ludogorets. L'olandese, infatti, ha riportato un fastidio al ginocchio, tant'è che nella seduta odierna era in campo con una fasciatura appena sotto il ginocchio sinistro. Contro i bulgari, dunque, spazio per Celik.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE