VIDEO - Inter, i tifosi nerazzurri caricano Mkhitaryan in vista della sfida contro la Roma: "Il gol dell'ex è d'obbligo". L'armeno non risponde

L'1 ottobre sarà un giorno particolare per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, infatti, ritroverà la Roma, ma in questo caso da avversario. Il classe '89 arrivò nella Capitale nell'estate del 2019 e, al termine di questa sessione di calciomercato, ha deciso di non rinnovare il suo contratto per trasferirsi a parametro zero all'Inter. All'uscita del centro sportivo nerazzurro, molti tifosi lo hanno fermato per scattarsi delle foto o farsi firmare degli accessori. Come si può vedere nel video pubblicato dall'account Instagram di Sky Sport, uno dei fan ha fatto una richiesta ben precisa al centrocampista: "Il gol dell'ex è d'obbligo", in riferimento alla partita contro la Roma, prossima avversaria dell'Inter. Il calciatore, però, non ha risposto e ha continuato a esaudire le richieste degli altri supporter.