Instagram, Cassano: "La Roma meritava di vincere contro l'Atalanta. È stata una delle poche partite in cui ha giocato bene" (VIDEO)

Antonio Cassano, ex calciatore della Roma, ha parlato sul suo profilo Instagram dell'ultima sfida di campionato dei giallorossi, nella quale hanno affrontato l'Atalanta. Il match è terminato con il punteggio di 0-1 in favore dei bergamaschi. Queste le sue dichiarazioni: "Roma-Atalanta? Devo fare i complimenti alla Roma, ed è la prima volta, e non all'Atalanta. Per quale motivo: l'Atalanta ha vinto la partita ed è stata solida, però non è la solita squadra che fa gioco, calcio, che attacca ed è coraggiosa. La Roma ha fatto una grandissima partita. È una delle poche volte dove l'ho vista giocare veramente bene. Meritava la vittoria, neanche il pareggio. È stata sfortunata perché Abraham ha avuto tre occasioni clamorose, Zaniolo un paio. Hanno avuto tante occasioni e il pallino del gioco. Quando giochi talmente male tante volte, una volta ti tocca giocare bene e ti va anche male. Questa è la realtà".