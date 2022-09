Golden Boy 2022: Zalewski ancora in corsa tra i 40 rimasti in gara

Come riporta anche il sito ufficiale della Roma, sono scesi a 40 i nomi dei candidati per la 20a edizione del premio Golden Boy 2022, organizzato da Tuttosport. L'elenco era inizialmente formato dai migliori 100 calciatori under 21 del mondo, nel taglio a 40 è rimasto in corsa il giallorosso Nicola Zalewski, classe 2002. Il 15 ottobre saranno svelati i 20 finalisti, dai quali poi verrà eletto il vincitore. L'ultimo a vincere è stato Pedri del Barcellona.

VOTA IL SONDAGGIO