FOTO - Matic sperimenta la cucina romana: il centrocampista pranza in un ristorante della Capitale

Giornata di relax per Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, arrivato alla Roma durante questa sessione di calciomercato, sembra essersi ambientato molto bene nella Capitale e, ogni volta che ne ha l'occasione, approfitta per sperimentare la cucina romana. Ieri il trentaquattrenne ha pranzato nel ristorante "La Torrina Fraschetta Romana" di via dell'Orsa Minore 91, in zona Eur Torrino. La presenza del calciatore nel locale, aperto da poco, è testimoniata da una foto.