FOTO - Il ricordo dei Fedayn per Aldrovandi a 17 anni dalla scomparsa: "Con Lino e Patrizia per sempre, Federico vive"

Il 25 settembre del 2005, esattamente 17 anni fa, moriva Federico Aldrovandi dopo un controllo di polizia. In ricordo della sua scomparsa, tra le strade di Roma, è apparso oggi uno striscione, firmato dai Fedayn, in ricordo di Federico e di vicinanza verso i genitori del ragazzo morto a soli 18 anni che a lungo si sono battuti per avere giustizia: "Con Lino e Patrizia per sempre, Federico vive"