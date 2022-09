Fiumicino: Roma in partenza per Trieste (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO MDR - La Roma si prepara ad affrontare l'Udinese nel match valido per la quinta giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20:45. La squadra è partita nel pomeriggio con il pullman da Trigoria e ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino, dove alle 17:10 salirà a bordo di un aereo per dirigersi verso Trieste.

16:40 - Il momento dell'imbarco dei giallorossi

16:20 - La Roma, partita da Trigoria con il pullman, è arrivata all'aeroporto di Fiumicino. La partenza per Trieste è prevista alle 17:10