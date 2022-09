FIFA 23: quali sono le migliori stelle italiane?

Quando si tratta di una sfida sul campo virtuale, FIFA ne rappresenta probabilmente una, se non l'opzione più popolare. Da anni la simulazione calcistica gode di una popolarità crescente, soprattutto tra gli uomini di tutte la fascia d`età, e anche quest'anno i fan possono aspettarsi una nuova versione esemplare del classico. Anche se tanti giocatori considerano i calci al pallone virtuale un passatempo contemporaneo, esiste una scena di e-sports simile alle scommesse sul calcio su bonusscommesse360.it e qui i giocatori hanno la possibilità di sfidarsi, dimostrare le loro abilità e vincere numerosi premi. I tifosi hanno la possibilità di piazzare scommesse, proprio come nel gioco reale.

Ma lanciamo uno sguardo alle stelle della nostra nazione. Quale valore complessivo hanno dedicato i produttori di FIFA? Dove sono le sorprese? Quale giocatore avrebbe dovuto segnare di più? Domande su domande, a cui risponderemo nel nostro articolo!

FIFA 23 - il nuovo gioco

FIFA 23 è l'ultimo gioco della famosa serie FIFA. Come i giochi precedenti, FIFA 23 è un gioco di simulazione calcistica sviluppato da EA Sports. Nel gioco, i giocatori possono seguire la carriera di un calciatore professionista o competere con amici o altri giocatori in varie modalità.

Anche quest'anno il gioco presenta alcune innovazioni e miglioramenti. Ad esempio, i giocatori possono creare la propria squadra di club e farla competere con le squadre di altri giocatori. Nuova è anche la possibilità di competere online con degli amici o altri giocatori. FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia e PC.

Quali sono i valori dei giocatori che hanno ottenuto le stelle italiane?

Il momento è finalmente arrivato e la nuova versione di FIFA 23 sarà disponibile tra pochi giorni! Come ogni anno, i fan della popolare simulazione calcistica si chiedono quali giocatori abbiano ricevuto i valori migliori quest'anno. Le stelle italiane sono ovviamente particolarmente interessanti, dopo tutto la Squadra Azzurra è l'attuale campione d'Europa tirando fuori giocatori di assoluta classe mondiale.

E come il produttore del gioco ha già rivelato sul suo sito web, sono stati resi noti alcuni ottimi valori per i giocatori in FIFA 23. Alcuni dei migliori giocatori del paese sono ora in grado di competere virtualmente con i migliori giocatori del mondo. Ma iniziamo col presentare i migliori giocatori che il paese ha da offrire!

L'internazionale italiano Marco Verratti (ZM) del Paris Saint-Germain è il miglior giocatore esterno italiano in FIFA 23 con un punteggio totale di 87. Verratti è un centrocampista centrale tecnicamente molto abile e forte nel dribbling, in grado di sfondare le linee difensive delle squadre avversarie con un passaggio letale verso l'alto. Il suo valore di passaggio di 87 e il suo valore di dribbling di 91 lo rendono un avversario pericoloso che mantiene anche la calma necessaria e a volte toglie la velocità al gioco quando le cose si manifestano difficili.

Anche Ciro Immobile della Lazio è uno dei migliori top player che la squadra azzurra possa offrire, con un punteggio complessivo di 86. Immobile è un attaccante creativo e pericoloso che crea sempre gol e occasioni grazie alle sue eccellenti doti tecniche. Il suo valore di tiro di 91 e il suo valore di dribbling di 91 lo rendono uno degli attaccanti più pericolosi che il gioco possa offrire.

Un buon portiere

Il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma è anche il giocatore più forte di FIFA 23, con un valore totale di 88. Il portiere della nazionale italiana è uno dei migliori portieri del mondo ed è valutato di conseguenza in FIFA 23. I riflessi di Donnarumma sono brillanti (valore: 89) e anche il suo valore di picca è molto buono con un valore di 90.

Anche Nico Barella dell'Inter è tra i migliori giocatori con un valore complessivo di 86. Barella è un centrocampista centrale fisicamente molto solido e forte, che grazie al suo dribbling (valore: 84) riesce sempre a creare situazioni d'inferiorità numerica nella metà campo avversaria. Il suo valore di passaggio di 83 abbinato al suo valore di dribbling di 83 lo rendono un avversario pericoloso per qualsiasi linea difensiva.

Ultimo ma non meno importante è Jorghino (ZM): con Jorghino la squadra azzurra offre un altro centrocampista che si guadagna da vivere nella Premiere League inglese con il Chelsea London. Ha ottenuto i seguenti valori: 86 passaggi, 81 dribbling e 73 fisicità. Grazie alla sua elevata forza di passaggio, è un giocatore in grado di effettuare un passaggio letale verso l'alto in qualsiasi momento.

I valori dei giocatori italiani in FIFA 23 sono quindi complessivamente molto alti. Gianluigi Donnarumma è il miglior giocatore italiano con un punteggio di 88, seguito da Marco Verratti con 87 e Ciro Immobile con 86 punti ciascuno.

Quali fattori contribuiscono alla valutazione dei giocatori?

La valutazione di un giocatore in FIFA 23 si basa su una serie di fattori diversi. Questi includono le prestazioni del giocatore nelle stagioni precedenti, la sua forma attuale e la sua età ed esperienza. Anche la composizione della squadra in cui gioca e la forza competitiva del campionato in cui gioca influiscono sulla valutazione.

Conclusione: FIFA 23 è un grande gioco di calcio

Tutto sommato, si può dire che i giocatori italiani in FIFA 23 si presentano molto bene. Tanti giocatori hanno ricevuto punteggi straordinari complessivi e Verratti e Donnarumma meritano una menzione speciale in quanto fanno parte dei migliori giocatori del gioco con 87 e 88 punti rispettivamente. Anche Ciro Immobile e Nico Barella sono molto forti con 86 punti ciascuno e sono sicuri di dare filo da torcere ai giocatori davanti ai loro schermi.

I giocatori sono stati valutati soprattutto in base alle loro prestazioni nell'ultima stagione, quindi tante superstar non solo sono tra le migliori delle squadre reali, ma anche virtualmente tra i giocatori più quotati di tutte le squadre. Nel complesso, FIFA 23 è un videogioco molto divertente ed emozionante.