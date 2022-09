Dopo settimane di indecisione, Paulo Dybala ha scelto la sua nuova casa romana. La Joya infatti ha scelto una villa tra Casal Palocco e l’Infernetto. Due i motivi principali: la vicinanza agli amici Ibanez e Vina e soprattutto l’ampio spazio per far correre in libertà i cani. La casa in questione è quella lasciata libera da Diawara.

(Centro Suono Sport)