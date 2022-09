CIES: Roma tra le squadre più "vecchie" tra i primi 5 campionati europei dopo Inter e Lazio

Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha stilato una classifica riguardanre l'età media delle formazioni titolari scese in campo in questa stagione. Considerando i primi 5 campionatI europei, la Roma risulta tra le squadre più vecchie con un'età media di 28.14 anni. Peggio in Italia soltanto Inter (29.13), Sampdoria (28,93), Lazio (28.85) e Salernitana (28.22). Tra i 5 campionati la squadra con un'eta media più giovane è il Valencia (23.99). In assoluto la squadra più giovane d'Europa è il Nordsjælland (22.31).

(football-observatory.com)

