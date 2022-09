La prima serata di Champions League costa la panchina a due allenatori: per Domenico Tedesco è stata fatale la sconfitta per 1-4 con lo Shakhtar Donetsk. Un ko che ha spinto la dirigenza del Lipsia a sollevarlo dall'incarico. E cade anche la prima grande panchina europea: Tuchel non è più l'allenatore del Chelsea dopo aver perso 1-0 in casa della Dinamo Zagabria alla prima in Champions League.