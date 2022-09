Batistuta: "Scudetto? Può essere l'anno buono per la Roma, c'è un'atmosfera simile alla stagione dello scudetto"

FESTIVAL DELLO SPORT - Gabriel Omar Batistuta, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento organizzato da "La Gazzetta dello Sport" a Trento. Ecco le parole dell'argentino, che si è soffermato proprio sulle ambizioni del club giallorosso.

Può essere l'anno buono per lo Scudetto della Roma?

"Sono trascorse 5-6 giornate, può essere l'anno buono per la Roma, per l'Inter, per il Milan. Il campionato italiano può avere tante pretendenti, staremo a vedere chi coglierà l'occasione".

LA7 - Batistuta ha poi parlato ai microfoni dell'emittente televisiva durante l'intervallo della partita tra Roma e Fiorentina, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Femminile. Le sue parole:

Nove stagioni alla Fiorentina, tre alla Roma. Il cuore resta a Firenze anche per un possibile ruolo in futuro?

"Sono legatissimo a entrambe le città. Ho vissuto di più a Firenze e ho più amici lì, quindi è naturale che sia più legato a questa città. A Roma ho vinto lo scudetto, ho difeso quella maglia con tutto il cuore. Una parte di me è rimasta a Roma".

La Roma di Mourinho.

"Con Mourinho e Dybala a Roma si sta vivendo una cosa molto simile a quello che ha accaduto nell'anno dello scudetto. Noi abbiamo avuto un lieto fine, spero che anche per questa Roma ci sia".