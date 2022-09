Basilea, avvio in salita per Calafiori: strappo muscolare alla coscia destra in allenamento

Passato a titolo definitivo dalla Roma al Basilea nel corso della finestra estiva di calciomercato, Riccardo Calafiori si ferma subito per un infortunio. L'ex terzino sinistro giallorosso, secondo la nota pubblicata dal club svizzero, si è infortunato durante un allenamento e ha riportato uno strappo muscolare alla coscia destra, che lo terrà fuori per qualche settimana.

ℹ️ Riccardo Calafiori has picked up an injury in training. He suffered a tear in a muscle in his right thigh and will be out for a few weeks.

Speedy recovery, Riccardo! ?#FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/COALrcAwvm

— FC Basel 1893 ?? (@FC_Basel_en) September 7, 2022