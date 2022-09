Atalanta, infortunio per Zapata: in dubbio per il match contro la Roma

Nella giornata di oggi Duvan Zapata si è sottoposto a degli esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato nel primo tempo della sfida tra Atalanta e Torino. L'attaccante colombiano ha lasciato il campo al minuto 38 a causa di un problema fisico. Ecco il report medico pubblicato dalla società bergamasca: "Per quanto riguarda Zapata, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante colombiano hanno evidenziato una lesione parziale moderata al muscolo semimembranoso della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore". Il centravanti è in dubbio per la partita contro la Roma, in programma domenica 18 settembre alle 18.

(atalanta.it)

