As Roma: svelata la terza maglia col ritorno dello stemma 'ASR'. Ibanez: "Look innovativo che ci rispecchia" (FOTO)

Anticipata da Mourinho dopo la vittoria di Empoli, la terza maglia della Roma è stata svelata ufficialmente questa mattina e vede il ritorno dello stemma con l'acronimo ASR sul petto. Debutterà questa sera nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, con i giallorossi che riceveranno all'Olimpico l'HJK Helsinki.

Sullo sfondo nero, ci sono inserti grigi e rosa, con pantaloncini neri e banda laterale sempre rosa, stesso tema ripetuto sui calzettoni. Roger Ibanez e Paulo Dybala sono tra i testimonial maschili scelti come modelli per la presentazione sui social. Il commento del difensore brasiliano viene riportato sul sito ufficiale del club: "Mi piace molto il design coraggioso di questa maglia, un look innovativo che rispecchia la nostra voglia di distinguerci in campo".

(???) ⚫️? Ecco il nostro nuovo Third Kit @newbalance, con il ritorno dello storico stemma ASR ?#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/BKhFUs6YTJ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2022

