AS Roma: Serturini incontra i giovani al Comitato Italiano Paralimpico (FOTO)

La calciatrice della Roma Annamaria Serturini è stata protagonista di una bella iniziativa nell'ambito del Festival della Salute Mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio: la giallorossa, come fa sapere il club, ha incontrato alcuni giovani presso il Comitato Italiano Paralimpico.

Lunedì mattina Annamaria Serturini ha incontrato alcuni giovani presso il Comitato Italiano Paralimpico per promuovere lo sport come veicolo di inclusione.

L’attività è stata promossa dal Club, dall’ASL Roma 2, dal Centro Paralimpico, dalla Commissione Cultura del IX Municipio e rientra nel quadro delle iniziative del Festival della Salute Mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio, organizzato dall’ASL Roma 2 e in programma fino al 2 ottobre.

Serturini è stata protagonista di un allenamento che ha coinvolto alcuni giovani con disabilità e gli studenti di due istituti superiori.

“Affrontare le difficoltà nello sport aiuta a crescere come persone e a superare le barriere e gli ostacoli che si incontrano nella vita“, ha commentato la calciatrice giallorossa a margine dell’incontro. “E in questo anche fare squadra è fondamentale: il mio consiglio ai ragazzi e alle ragazze presenti oggi è di non perdere mai fiducia nell'altro, di aiutarsi a vicenda credendo in se stessi”.

Oltre al Club, hanno preso parte all'iniziativa l’assessora ai lavori pubblici, mobilità e scuola Paola Angelucci, l’assessora alle politiche sociali e della salute, Luisa Laurelli, la responsabile Uosd interventi precoci età evolutivi, Dott.ssa Enza Ancona ed Enrico Testa, rappresentante del CIP.

