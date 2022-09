AS Roma: nasce il Membership Business Club

Con una nota sul sito ufficiale la Roma comunica anche la novità del Membership Business Club e le conseguenti opportunità associate. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

Da oggi c'è un'altra porta di ingresso per entrare nella corporate community di AS Roma: il “Membership Business Club”!

Nonostante siano infatti esauriti per questo campionato i posti dell'Area Premium dell'Olimpico, le aziende potranno comunque iscriversi a un network esclusivo e dedicato, di cui fanno parte già oltre 500 società.

Il Membership Business Club sarà un incubatore di opportunità, il luogo di incontro fisico e virtuale dove poter sviluppare relazioni commerciali.

Cos'è il Business Club

L’accesso alla piattaforma della business community giallorossa permette a ogni azienda di creare la propria pagina aziendale e di proporre i propri servizi ai membri del Club.

Una community che non vive però solo di contatti digitali, ma che si anima attraverso momenti ed eventi sempre differenti.

Il valore del Business Club non si esaurisce solamente nell’esperienza di networking: in una stagione da sold out, sarà l’unico canale attraverso il quale assicurarsi i pochi posti rimasti in occasione dei big-match e di tutte le altre gare della stagione.

La Gift Card

Una delle novità legate al Membership Business Club è la Gift Card. All'atto dell'adesione, ogni azienda riceverà un credito di 500 € che potrà sfruttare per acquistare biglietti delle partite nei settori Standard e Premium, fruendo dello sconto del 20% sul prezzo di listino attraverso un portale dedicato.

