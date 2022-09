As Roma, al via la fase di registrazione al programma "Assist Club": ecco i vantaggi riservati a coloro che hanno aderito all'OPA

Di seguito il comunicato della Roma rivolto a tutti coloro che, durante il periodo OPA, hanno portato in adesione all'offerta le proprie azioni.

"L'obiettivo del delisting è stato raggiunto e a partire dal 14 settembre è iniziata una nuova era per l’AS Roma. Un passaggio decisivo nello sviluppo del progetto giallorosso, fortemente voluto dalla proprietà del Club e reso possibile grazie a chi ha deciso di essere protagonista di questo cambiamento aderendo all’offerta. Coloro che durante il periodo di OPA hanno portato in adesione all’offerta le loro azioni potranno accedere a un programma di vantaggi e premi riservati in quanto membri dell’ASSIST Club AS Roma. Le registrazioni all'ASSIST Club inizieranno a partire dalla prossima settimana.

IL PROGRAMMA

Dopo l’assist decisivo e il goal vittoria, è arrivato il momento di festeggiare per tutti i membri dell’ASSIST Club. Non solo ricevendo gadget esclusivi, ma anche potendo vivere esperienze ed eventi unici, che diventeranno ricordi indelebili per chi ha la AS Roma nel cuore: dal welcome pack con il gagliardetto giallorosso autografato dalla rosa di questa stagione, fino alla possibilità di seguire un allenamento a Trigoria.

Completata con successo la registrazione e una volta accertata l’idoneità per accedere al programma ASSIST Club, il processo di iscrizione dovrà essere finalizzato attraverso il link che verrà inviato via email."

(asroma.com)

