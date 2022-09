6 nuovi lavori nel mondo del calcio

Il mondo del calcio è sempre stato molto popolare, ma con l'avvento della tecnologia digitale ha assunto un livello di eccitazione del tutto nuovo. Non solo i tifosi possono seguire le loro squadre e i loro giocatori preferiti più da vicino che mai, ma possono anche essere coinvolti in questo settore a livello professionale. Ecco sei nuovi lavori che sono emersi di recente in questo comparto grazie alle ultime tecnologie, dal gaming fino ad arrivare al green.

Football influencer (streamer)

Grazie a piattaforme di live streaming come Twitch, è ora possibile guadagnare soldi diventando un opinionista influencer sul calcio. Certo, non si arriverà ai livelli della famosa BoboTV di Christian Vieri, però ci sono diversi gruppi italiani che dalle pagine di Facebook si sono trasferiti su Twitch. Naturalmente bisogna essere dei profondi conoscitori del pallone per fare questo mestiere, ma tutti possono diventarlo, informandosi ad esempio sui migliori capocannonieri della Serie A. Basta leggere l'articolo dei blog specializzati per scoprire queste informazioni, insieme a tante altre.

Social media manager

Dato che le squadre e i giocatori di calcio sono sempre più attivi sui social media, ogni club o player ha bisogno di qualcuno che gestisca gli account ufficiali e tenga i tifosi aggiornati su tutte le ultime notizie. Questa professione è senza ombra di dubbio una delle più interessanti, visto che permette di seguire da vicinissimo il mondo del calcio, trasformando però questa attività in un vero e proprio lavoro.

eSports manager

Con l'affermarsi degli sport elettronici, o eSports, molti club calcistici hanno deciso di investire in questo settore creando le proprie squadre di giocatori professionisti. Questi team partecipano a tornei internazionali e richiedono un manager che si occupi dell'allenamento, dell'organizzazione e della logistica. Si tratta di un lavoro di ultima generazione, ancora agli albori in Italia, ma con un grande potenziale per chi riesce a farsi strada in questo comparto.

Editor video

Un altro lavoro reso possibile dalle nuove tecnologie è quello del montatore video. Diventando video editor, si può lavorare alla creazione degli highlights delle partite o di altri tipi di contenuti multimediali legati al calcio, come ad esempio i tutorial. L'importante è avere un'ampia conoscenza dei software di editing video, e capire che questo lavoro può svolgersi anche su social media come TikTok, e non solo al soldo delle emittenti.

Head of sustainability

Un aspetto importante che viene preso sempre più in considerazione nel mondo del calcio è quello della sostenibilità. Infatti, molti club stanno investendo in tecnologie verdi per ridurre il proprio impatto ambientale. Questo ha creato una nuova opportunità di lavoro per chi vuole lavorare nel settore del green, ovvero l'head of sustainability: una figura che aiuta le società di calcio ad abbracciare la green economy.

Analista di dati

Infine, non possiamo non citare l'analista di dati: un lavoro oramai indispensabile in qualsiasi settore, compreso il calcio. Gli analisti in questione sono responsabili della raccolta e dell'analisi dei dati relativi alle prestazioni di una squadra di calcio, sia in campo che fuori. I dati, per la cronaca, vengono raccolti da software appositi.