VIDEO - Mourinho: "Zaniolo? Mi piacerebbe che rimanesse. Sta bene e per noi è molto importante"

A lungo si è parlato di un futuro di Nicolò Zaniolo lontano da Roma ed oggi, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cremonese, José Mourinho ha commentato la permanenza del classe '99 in giallorosso. "Zaniolo sta molto bene. Sono d'accordo con te, fisicamente sembra molto agile e fresco e per un giocatore come lui non è facile resistere 90 minuti con quella intensità di gioco. Per me è merito suo e solo dopo arriviamo noi, io e lo staff, per allenarlo bene, per dargli motivazioni per allenarsi prima o dopo con la squadra, parlo di un allenamento più specifico. Se rimane qua? È una domanda per il direttore e non per me - le dichiarazioni del portoghese -. Se mi chiedi se mi piacerebbe tanto che rimanesse qua, non lo nascondo e dico di sì. È importante per noi, nel puzzle che abbiamo costruito è molto più importante per noi di prima".