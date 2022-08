VIDEO - Mourinho sul mercato: "Lavoro fantastico della società, per non avere imprevisti c'è bisogno di qualcosa in più"

Nella prima conferenza stampa della stagione, Josè Mourinho parla anche del mercato, dicendosi molto soddisfatto del lavoro svolto dalla società. Le sue parole: "Abbiamo preso 5 giocatori utili per il miglioramente della rosa, sono usciti Miky e Veretout che erano molto importanti per noi, un titolare assoluto e uno dei più utilizzati. Abbiamo preso 4 giocatori di movimento e un portiere, dire frustrato è troppo. C'è soddisfazione perchè questi gocatori mi piacciono e ho dato il benestare. La società e il direttore non hanno scelto da soli, abbiamo un rapporto che proibisce questo tipo di scelte. Un applauso alla società, con 7 milioni sono arrivati 5 giocatori. Fantastico quello che è stato fatto. Per avere una stagione senza paure di imprevisti c'è bisogno di qualcosa in pù, ma posso solo applaudire."