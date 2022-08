VIDEO - Mourinho: "Pellegrini ha grande qualità e maturità. Può giocare ovunque"

José Mourinho elogia Lorenzo Pellegrini. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, il tecnico giallorosso esalta il capitano della Roma. "L'anno scorso ho detto che mi piacerebbe avere tre Lorenzo. L'ho detto in un momento in cui stava crescendo come giocatore. Può ancora crescere, ma in questo momento quel giocatore di grande potenziale di 6-7 mesi fa oggi è diventato veramente un grande giocatore a tal punto che può giocare non solo in tre posizioni, ma ancora di più. Ha grande maturità calcistica: può giocare a centrocampo, nella posizione di Dybala, in quella di Zaniolo, può giocare ovunque. Ha grande qualità e grande maturità. Per noi vale tanto - le sue dichiarazioni -. Guardando la squadra e la posizione di Dybala e Zaniolo non abbiamo tanto altro lì: sono loro, El Shaarawy e Lorenzo. Per questa ragione non posso dire che giocherà tutte le partite nei due a centrocampo perché ci sono tante partite, ma dico che Lorenzo giocherà ovunque. La cosa importante è che può farlo e non sono io a forzarlo, lui è a suo agio a giocare in tutte le posizioni, è un plus molto importante per noi".