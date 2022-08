VIDEO - Mourinho: "Non abbiamo mai parlato di Scudetto, troppo rumore intorno a noi"

Prima conferenza stampa dell'anno per Josè Mourinho, che abbassa subito le aspetttative sulla squadra dopo il mercato che ha visto la squadra giallorossa tra le protagoniste: "C'è troppo clamore intorno a noi, abbiamo fatto bene con Tottenham e Shakhtar. La Lazio ha speso 39 milioni, magari sono loro i candidati a vincere. Parlare di noi come favoriti è come vendere un prodotto non reale. Il nostro Scudetto è l'amore dei tifosi, giocare le amichevoli con lo stadio pieno, la fiducia che c'è intorno alla squadra. Non abbiamo mai parlato di Scudetto, abbiamo bisogno di tempo. Sono qui da 13 mesi. Ancelotti ad esempio non vende fumo, invece qui c'è tanta gente che lo fa e non dice la verità. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso e vogliamo fare meglio in campionato, lasciateci lavorare e parliamo della Salernitana."