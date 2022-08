Trigoria: giovedì alle 16 la ripresa

Dopo la vittoria per 3-0 sul Monza, Josè Mourinho ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo. La Roma, infatti, tornerà ad allenarsi a Trigoria giovedì alle ore 16:00 per continuare questo tour de force che vedrà i giallorossi impegnati sul campo dell'Udinese domenica sera per poi esordire in Europa League in casa del Ludogorets giovedì prossimo.