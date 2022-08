Totti: "Salah tra i 10 più forti al mondo. Fossi un presidente, lo pagherei almeno 200 milioni" (VIDEO)

Francesco Totti torna a parlare in una tv egiziana in cui racconta del suo rapporto con Mohamed Salah, ex compagno alla Roma: "Sinceramente in 30 anni di carriera non ho ancora capito come si vince il Pallone d'Oro: se è un premio di squadra o un premio individuale. Salah è uno dei dieci giocatori più forti del mondo con lui ho un rapporto che va oltre il calcio, i più forti però rimangono Messi e Ronaldo. Sono due giocatori diversi, Messi è più tecnico, Ronaldo è più un uomo squadra".

Continua l'ex capitano della Roma sull'attaccante ora al Liverpool: "Salah prima che essere un grande giocatore, è un ragazzo eccezionale, umile, educato e sempre disponibile. Con noi aveva fatto un grande campionato, sapevo che se fosse andato in una squadra come il Liverpool sarebbe diventato ancora più forte. Non abbiamo tante storie insieme, faceva una vita a sé. Si allenava e tornava a casa dalla moglie. Se fossi il presidente di una squadra lo pagherei almeno 200 milioni".

توتي: علاقتي بـ صلاح علاقة صداقة تتجاوز حدود كرة القدم.. ولو كنت أنا من اختار جائزة الكرة الذهبية العام الماضي لكان هذا هو ترتيبي ??#لقاء_خاص pic.twitter.com/gqGTfDg0Hk — dmctv (@dmctv) August 18, 2022

(Dmc Tv)