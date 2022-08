Social: numeri della Roma triplicati a luglio. Giallorossi terzi in Serie A per views e interazioni

Particolare analisi quella effettuata dalla piattaforma specializzata, che evidenzia come i numeri social della Roma siano praticamente più che triplicati dal mese di giugno a quello di luglio. Sembra proprio che il calciomercato abbia giocato, in questo senso, un ruolo molto importante - basti pensare all'arrivo di Paulo Dybala che sposta da solo un'enorme fetta di attività social - ma da un numero di interazioni sui propri social network pari a 4,9 milioni (10 milioni di video views) i giallorossi sono passati a 18,6 milioni di interazioni e 30,3 milioni di video views. I giallorossi ora si piazzano al terzo posto in classifica dietro Juventus e l'Inter.

