Sassuolo, Dionisi: "Normale che qualche calciatore sia annebbiato o infastidito dalle voci di mercato" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito alla sorprendente e inaspettata sconfitta per 3-2 contro il Modena, che è costata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico si è soffermato anche sulle voci di mercato riguardanti i pezzi pregiati della sua rosa tra cui Davide Frattesi, da tempo nel mirino della Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Si parla sempre dei più bravi, dei giocatori che hanno dimostrato di più: è normale che alcuni possano essere annebbiati e infastiditi, ci sono fin troppe persone che si occupano di mercato e parlano dei giocatori. Mercato aperto o mercato chiuso, contro la Juventus è sempre difficile, dovremo far meglio di oggi, anche se potrebbe non bastare per ottenere un risultato positivo. Stasera non abbiamo vinto un contrasto".

