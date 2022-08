Sassuolo, Carnevali: "Non è stato facile tenere Frattesi"

DAZN - L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming prima del calcio d'inizio della sfida contro il Milan, valida per la quarta giornata di Serie A. L'ad neroverde si è soffermato anche su Davide Frattesi, accostato con grande insistenza alla Roma durante questa sessione di calciomercato: "Non è stato facile tenere Frattesi ma non vogliamo smantellare la squadra dopo le cessioni di Raspadori e Scamacca, non potevamo cambiare ancora di più. Speriamo che queste scelte sono scelte che porteranno ai risultati".