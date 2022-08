Salernitana, Vilhena: "Spero di vincere molte partite, dobbiamo pensare gara dopo gara" (VIDEO)

Tonny Vilhena, neo acquisto della Salernitana, ha parlato per la prima volta ai microfoni dei canali ufficiali della società campana. Il centrocampista sarà a disposizione per la sfida contro la Roma, in programma domenica 14 agosto alle ore 20:45. Ecco le sue parole: "Sono molto felice di essere qui e di giocare in questa squadra, spero di vincere molte partite con questo club. Sono felice per la fiducia che la società mi ha dimostrato e ora per me è arrivato il momento di dimostrare che lavorerò tanto, mi impegnerò per il club e per i miei compagni per disputare una buona stagione. Sono un giocatore ‘box to box’, posso difendere e posso attaccare e posso segnare gol e fare assist, sono forte nei duelli. Il club mi ha proposto la maglia numero 10, mi piace molto e sono orgoglioso di indossare questa maglia per questa squadra. Spero di poter disputare una buona stagione con il club, con i miei compagni e cercare di vincere più partite possibili. Dobbiamo pensare partita dopo partita e sarà un grande campionato".