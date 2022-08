Salernitana-Roma, la sblocca Cristante: 4° stagione consecutiva in cui un centrocampista segna il primo gol in Serie A dei giallorossi

La Roma ha sbloccato la difficile trasferta di Salerno grazie a un gran tiro da fuori di Bryan Cristante. I centrocampisti giallorossi dimostrano di avere un gran feeling con il gol nelle giornate d'esordio: come riportato il portale di statistiche OptaPaolo, è la quarta stagione consecutiva in cui è proprio un centrocampista a realizzare la prima rete in Serie A dei capitolini. Nel 2019/2020 fu Under contro il Genoa, nel 2020/2021 Veretout contro la Juventus, nel 2021/2022 Mkhitaryan contro la Fiorentina e nel 2022/2023 Cristante contro la Salernitana.

4 - In the last four #SerieA campaigns the first @ASRomaEN goal of the season has been always scored by a midfielder: Cristante in 22/23 v Salernitana, Mkhitaryan in 21/22 v Fiorentina, Veretout in 20/21 v Juventus and Ünder in 19/20 v Genoa. Weapon.#SalernitanaRoma

