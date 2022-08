Salernitana, fatta per Vilhena: domani le visite mediche

Arrivano rinforzi in casa Salernitana. A poco meno di una settimana dall'inizio del campionato, la società campana mette a segno un colpo di spessore: dall'Espanyol, infatti, è stato prelevato Tonny Vilhena, ex Feyenoord. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il centrocampista svolgerà le visite mediche nella giornata di domani. Il ventisettenne si trasferisce in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore, quindi, sarà a disposizione del tecnico Nicola per la sfida contro la Roma, in programma domenica 14 agosto alle 20:45 e valida per la prima giornata di Serie A.

