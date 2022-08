Salernitana, fatta per Candreva

La Salernitana continua ad essere molto attiva sul mercato. Dopo aver acquistato Tonny Vilhena, ora ha chiuso per Antonio Candreva. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il club campano ha trovato l'accordo sia con la Sampdoria sia con l'entourage del calciatore. Il trentacinquenne si allenerà oggi per l'ultima volta con la società blucerchiata e domani partirà per Salerno. Intanto si avvicinano anche Dylan Bronn del Metz e Giulio Maggiore dello Spezia.

(gianlucadimarzio.com)

