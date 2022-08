Roma, Viña cambia numero e prende il 17 di Veretout

Novità per Matias Viña. Il terzino sinistro, arrivato nella passata stagione alla Roma, ha cambiato il suo numero di maglia. L'uruguaiano ha infatti deciso di abbandonare il 5 per prendere il 17 del partente Jordan Veretout, trasferitosi al Marsiglia. Il ventiquattrenne è molto legato a questo numero, infatti è lo stesso che indossa quando scende in campo con la sua nazionale.

? Cambio numero maglia per Matias #Viña che dal 5️⃣ passa al 1️⃣7️⃣ del partente #Veretout#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) August 6, 2022