Roma-Shakhtar: viale delle Olimpiadi chiude al traffico veicolare e pedonale, accesso De Bosis e di via Franchetti a disposizione dei tifosi

Grande attesa per l'amichevole di domenica sera, quando la Roma si presenterà davanti al pubblico dell'Olimpico per l'ultimo test match del precampionato, quello con lo Shakhtar. Tutto esaurito per l'attesissima esibizione, con le autorità che hanno necessariamente dovuto prendere alcune decisioni per gestire al meglio il flusso di tifosi atteso presso l'impianto. Viale delle Olimpiadi sarà completamente interdetto al traffico veicolare e pedonale. I possessori di biglietto di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Tribuna Monte Mario Sud potranno accedere ai rispettivi settori utilizzando l’accesso De Bosis. In alternativa saranno disponibili i varchi di accesso di Via Franchetti (ingresso lato Piscine su Lungotevere Fellini).