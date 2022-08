Roma-Shakhtar: sarà trasmessa live sulla pagina DAZN di TikTok

Mancano solo poche ore all'ultima amichevole pre-stagionale contro lo Shakhtar Donetsk. Presentazione del nuovo centrocampista Georginio Wijnaldum. Come anticipato questa mattina da Il Tempo, si attende anche un altro giocatore. Verrà presentata anche la seconda maglia e a fine primo tempo ci sarà la performance del cantante Blanco. La presentazione, in programma per le ore 19.45 sarà visibile sui canali ufficiali social del club giallorosso, mentre il match sarà visibile, oltre che in tv sui canali DAZN, anche sulla pagina Tik Tok dell'emittente televisiva.