Petrachi: "Questa Roma può ambire a qualcosa di importante''

Gianluca Petrachi, ex ds giallorosso è stato ospite questa sera nel programma serale dedicato al calciomercato. Ha parlato anche del mercato della Roma, queste le sue parole:

"La Roma ha fatto degli acquisti mirati, centrati, l ''usato sicuro'' che Mourinho voleva per chiudere lo scacchiere. Wijnaldum è’ forte, duttile, si assume delle responsabilità, e credo che la Roma possa ambire a qualche cosa di importante, è competitiva per i primi posti. Ha inserito Matic e Wijnaldum, davanti ha Dybala. Poi bisogna capire le riserve che cosa ti possono garantire. Auguro a Belotti di andare alla Roma, so cosa potrebbe dare. Secondo me qualsiasi allenatore troverà un posto per Belotti, Mourinho è il maestro nel gestire l’abbondanza. Qualsiasi allenatore firmerebbe per prendere un giocatore a zero come Belotti"

(Sky Sport)