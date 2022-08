Palermo: scatto importante di De Rossi per la panchina

Daniele De Rossi, che un paio di giorni fa è stato accompagnato da Kolarov a Manchester da Pep Guardiola, per ''studiare'' i metodi di allenamento dello spagnolo, ora è in pole position per la guida della panchina del Palermo. Profilo giovane e interessante che intriga i rosanero, tanto da aver scavalcato nelle ultime ore tutti gli altri candidati, spera di mantenere il vantaggio in attesa della decisione.

(alfredopedulla.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE