Marsiglia, Veretout si presenta: "Era ora di tornare in Francia, felice di essere qui"

Ceduto a titolo definitivo al Marsiglia, l'ormai ex centrocampista della Roma Jordan Veretout è intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente del club Pablo Longoria. "Sono molto felice. Ero già stato accostato al club, ma era ora di tornare in Francia - le sue dichiarazioni riportate dal sito del quotidiano francese - . L'OM è un grande progetto, per me è meraviglioso. Sono qui per vivere belle emozioni. A Marsiglia deve essere magico".

"Sono qui per giocare a calcio, per divertirmi. In nessun caso approvo fatti del genere. In Italia sono stato apprezzato da tutti", ha aggiunto sulle polemiche legate alle vicende familiari.

(laprovence.com)

