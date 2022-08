Lotito, clamorosa gaffe: "Conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice". Ma il comune si trova nel Lazio

Grave errore di Claudio Lotito ai margini della presentazione dei candidati di Forza Italia al Centrum Palace. Il presidente della Lazio è candidato nel collegio del Molise per un posto in Senato e, per difendersi da chi lo definisce un "paracadutato", ha risposto commettendo una clamorosa gaffe: "È vero, non conosco questo territorio, anche se conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice. Ma mi sono documentato e non su Wikipedia perché io non uso i social e non ho nemmeno Google sul telefonino. Ma mi prendo un impegno con la popolazione molisana, perché questa regione ha bisogno di rappresentanti che ne sposino la causa, è una regione ignorata che non ha voce". Amatrice, però, si trova nel Lazio e non in Abruzzo.

Successivamente il numero uno del club biancoceleste è stato raggiunto telefonicamente dal quotidiano e ha provato a spiegare il significato delle sue parole: "Quando mio nonno è nato, Amatrice si trovava in Abruzzo. Solo nel 1927 è entrata a far parte della provincia di Rieti".

