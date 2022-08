Lazio, Sarri: "Mourinho e i 39 milioni? Noi non abbiamo speso, ma investito. Se la Roma arrivasse seconda sarebbe una delusione"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei biancocelesti lanciando una frecciatina a Josè Mourinho, che oggi ha parlato proprio degli investimenti della squadra di Lotito. Queste le sue parole: "Non ho nessuna pressione, ho chiesto giocatori in base a quello che può fare la Lazio. 39 milioni? Noi non abbiamo speso, abbiamo investito, loro hanno speso. Ringrazio Josè per la fiducia, spero di accontentarlo, e proprio perché ho fiducia ti dico che il secondo posto della Roma è una delusione”.