Lazio, Immobile: "Abraham segnerà 15-20 gol in campionato”

DAZN - Ciro Immobile, intervistato da Marco Parolo, ha parlato dei bomber della Serie A facendo una previsione sui gol che potranno segnare i principali attaccanti, citando anche Tammy Abraham: "Lukaku? Credo che abbia parecchia rabbia dentro. Dico segnerà dai 20 ai 25 gol. Lautaro? O li fa uno o li fa l'altro. Secondo me dai 13 ai 18. Vlahovic più di 20 sicuro, li ha nelle corde. Tra Giroud, Origi e Rebic 35 gol li fanno. Jovic? Non più di 15. Osimhen?. È un attaccante che mi piace molto, voglio dire un numero preciso: secondo me fa 19 gol. La coppia Zapata-Muriel tra i 25 e i 30 tutti e due insieme. Abraham? Se anche quest'anno fa gli stessi gol dell'anno scorso si può parlare già di un bomber che ha fatto tanti gol per due stagioni consecutive. Credo dai 15 ai 20. Immobile? Per ora sto a uno".