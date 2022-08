La Roma continua a essere difficilmente penetrabile. Gli uomini di Mourinho hanno dimostrato anche oggi nella sfida contro la Salernitana, vinta per 0-1, grande compattezza e non hanno concesso quasi nulla agli attaccanti campani. I giallorossi, contando anche questa sfida, hanno mantenuto la porta inviolata per la nona volta in Serie A nel 2022.

⛔️ Porta inviolata per la nona volta in Serie A dall'inizio del 2022 ?#ASRoma pic.twitter.com/FYRqS24N98 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 14, 2022