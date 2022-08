Juventus: ufficiale l'arrivo di Milik

Arek Milik è un nuovo calciatore della Juventus, lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ad un giorno dalla gara contro la Roma: "La rosa bianconera e, nello specifico, l’attacco bianconero si arricchisce. Da Marsiglia arriva, in prestito, Arkadiusz Milik che da oggi è un giocatore della Juventus. Nato in Polonia, a Tychy, nel 1994 Arek è un attaccante che, come abbiamo imparato a conoscerlo durante la sua prima avventura italiana, oltre ad avere una straordinaria forza fisica, è abile nel gioco aereo ed è soprattutto molto pericoloso in area di rigore. In sintesi, un giocatore con il forte senso del gol. E quanto appena detto, lo dimostrano i numeri. Milik, nella sua ultima esperienza in Ligue 1, ha totalizzato 55 presenze segnando 30 gol, da gennaio 2021, diventando il giocatore ad aver segnato più reti con la maglia dell'OM in tutte le competizioni."