Juventus, Allegri: "La Roma mi incuriosisce, ha fatto acquisti mirati"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per la prima giornata di campionato e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è soffermato anche sulle rivali: "Inter e Milan hanno tre punti, noi zero. Bisogna essere bravi a rimanere con loro. Milan e Inter sono avanti, la Roma mi incuriosisce, credo che Mourinho abbia fatto un ottimo lavoro con acquisti mirati, sono stati bravi. Domani primo test importante, rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: senza sosta, l'obiettivo era essere a marzo tra le prime per la volata scudetto e la Champions. Quest'anno il primo campionato finisce il 13 novembre, quindi c'è da essere tra le prime 4 il 13 novembre e poi passare il turno di Champions. Abbiamo 21 partite, bisogna fare bene. Ma è anche bello giocare ogni 3 giorni".