FOTO e VIDEO - Roma-Shakhtar: la reazione di Dybala all'inno giallorosso cantato dai tifosi

Il primo abbraccio all'Olimpico e l'ovazione al suo ingresso in campo: Paulo Dybala, come i nuovi acquisti, gioca per la prima volta in casa davanti ai suoi nuovi tifosi in occasione dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Stupita ed impressionata: così si può descrivere la reazione dell'argentino al momento dell'inno 'Roma, Roma, Roma' intonato dai 65mila romanisti sugli spalti.

Il momento che mancava a tutti... ?️ ...Romanisti e non ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/1ejgEp1gCx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 7, 2022